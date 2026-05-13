Acusan de narcomenudeo a mandos policiacos en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Acusados del delito de

del cual obtenían ganancias semanales de entre 250 y 300 mil pesos, el

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y el subdirector de la Policía Municipal dede Aldama, Hidalgo, se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que, tras la audiencia inicial, se espera que el próximo lunes se determine su situación jurídica.Ayer, mediante unrealizado pory estatales, fueron detenidos ambos mandos policiacos, además de un expolicía de ese municipio, señalados por el delito de. Durante la audiencia inicial, efectuada por la tarde, se dio a conocer que los presuntos implicados mantenían relación con grupos delictivos que operan en esta región.De igual manera, las autoridades señalaron que el, el subdirector y el ex policía estarían vinculados conde droga, dos de ellos ubicados en el municipio dey uno más en, donde presuntamente obtenían ganancias semanales de entre 250 y 300 mil pesos.Durante la diligencia, los implicados se acogieron alde, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.Durante la detención de los mandos policiacos les fueron encontradas diversas, así como, los cuales forman parte de laintegrada por las autoridades.La presidenta municipal de ese lugar,, se pronunció sobre la detención y señaló que el jefe policiaco contaba con unadentro de la seguridad pública, tanto a nivel estatal como municipal. Indicó que colaboró en lahasta 2022.Asimismo, reconoció que el municipio no se encuentra adherido aly posteriormente dio a conocer que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública,, con quien se busca trabajar de manera coordinada para mantener la seguridad en esa demarcación.