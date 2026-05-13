logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ADMIRABLES!

Fotogalería

¡ADMIRABLES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Acusan de narcomenudeo a mandos policiacos en Hidalgo

Autoridades investigan presuntas ganancias semanales de hasta 300 mil pesos por narcomenudeo.

Por El Universal

Mayo 13, 2026 01:16 p.m.
A
Acusan de narcomenudeo a mandos policiacos en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Acusados del delito de

narcomenudeo
del cual obtenían ganancias semanales de entre 250 y 300 mil pesos, el director

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


y el subdirector de la Policía Municipal de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que, tras la audiencia inicial, se espera que el próximo lunes se determine su situación jurídica.
Ayer, mediante un operativo realizado por fuerzas federales y estatales, fueron detenidos ambos mandos policiacos, además de un expolicía de ese municipio, señalados por el delito de narcomenudeo. Durante la audiencia inicial, efectuada por la tarde, se dio a conocer que los presuntos implicados mantenían relación con grupos delictivos que operan en esta región.
De igual manera, las autoridades señalaron que el director, el subdirector y el ex policía estarían vinculados con tres puntos de venta de droga, dos de ellos ubicados en el municipio de Tezontepec y uno más en Tula, donde presuntamente obtenían ganancias semanales de entre 250 y 300 mil pesos.
Durante la diligencia, los implicados se acogieron al plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia se llevará a cabo el próximo 18 de mayo.
Durante la detención de los mandos policiacos les fueron encontradas diversas dosis de droga, así como cartuchos útiles, los cuales forman parte de la carpeta de investigación integrada por las autoridades.
La presidenta municipal de ese lugar, Ana María Rivera, se pronunció sobre la detención y señaló que el jefe policiaco contaba con una larga trayectoria dentro de la seguridad pública, tanto a nivel estatal como municipal. Indicó que colaboró en la Policía Estatal hasta 2022.
Asimismo, reconoció que el municipio no se encuentra adherido al Mando Coordinado y posteriormente dio a conocer que sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, con quien se busca trabajar de manera coordinada para mantener la seguridad en esa demarcación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusan de narcomenudeo a mandos policiacos en Hidalgo
Acusan de narcomenudeo a mandos policiacos en Hidalgo

Acusan de narcomenudeo a mandos policiacos en Hidalgo

SLP

El Universal

Autoridades investigan presuntas ganancias semanales de hasta 300 mil pesos por narcomenudeo.

Calendario oficial de pensiones Bienestar 2026 para mayo
Calendario oficial de pensiones Bienestar 2026 para mayo

Calendario oficial de pensiones Bienestar 2026 para mayo

SLP

El Universal

Montos varían según programa y pueden retirarse sin comisión en Banco del Bienestar.

Entérate | Lo que se sabe de la violencia en Chilapa
Entérate | Lo que se sabe de la violencia en Chilapa

Entérate | Lo que se sabe de la violencia en Chilapa

SLP

El Universal

Fuerzas federales y estatales despliegan más de mil elementos para restablecer orden

México pide extradiciones a EU por huachicol y caso Ayotzinapa
México pide extradiciones a EU por huachicol y caso Ayotzinapa

México pide extradiciones a EU por 'huachicol' y caso Ayotzinapa

SLP

El Universal

Se han pedido apoyos específicos al Departamento de Estado pero no hay respuesta, señala Claudia Sheinbaum