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CANCÚN, QR.- Al confirmar su aprehensión en la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), detalló que Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en tres licitaciones públicas para contratar servicios de lavado de vehículos municipales, que habrían ocasionado un perjuicio superior a 62 millones de pesos.

La institución confirmó que la orden de aprehensión fue cumplimentada la noche del jueves en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las investigaciones, entre 2022 y 2024, durante la administración de Campos Miranda, fueron otorgados de manera indebida tres contratos a un particular para el lavado de unidades de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

La fiscalía sostiene que los servicios contratados no se cumplieron conforme a lo acordado, pese a realizarse pagos por más de 62 millones de pesos.

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