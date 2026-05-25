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Adán Augusto desmiente hospitalización y asegura buena salud

Adán Augusto López se presentó en la Comisión Permanente para aclarar rumores sobre su salud.

Por El Universal

Mayo 25, 2026 01:37 p.m.
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Adán Augusto desmiente hospitalización y asegura buena salud
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El exlíder del Senado,

      Adán Augusto López Hernández
      , desmintió las versiones de sus "malquerientes", en el sentido de que el fin de semana había sido hospitalizado

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      y reportado en una situación "delicada".
      Contrario a lo que acostumbra, el legislador de Morena se presentó en el salón de sesiones de la Comisión Permanente afable con los reporteros, a quienes aclaró que se encuentra bien de salud.
      -¿No que estaba hospitalizado?, se le cuestionó.
      -Pues es un mal queriente de (Pedro) Ferriz y de (Mario) Di Costanzo y no sé qué. Ya se le olvidó al Di Constanzo cuántos años cobró allá conmigo en el Congreso de Tabasco, respondió.
      -Goza de clara saludusted.
      -Pues, ¿cómo lo ven ustedes?
      Por otra parte, Adán Augusto López expresó su apoyo a Andrés Manuel López Beltrán en su decisión de renunciar a la secretaría de Organización de Morena y buscar una diputación en el Congreso de Tabasco.
      "Yo le deseo todo el éxito. Hace muchos años yo le dije que debiera de participar", comentó.
      "Caminando va a ganar", afirmó y adelantó que, si Andy lo invita, lo acompañará para respaldar sus aspiraciones, y "aunque no me invite" asistirá a sus eventos de campaña.

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