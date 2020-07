Admite Sheinbaum "diferencias" con Ssa por semáforo en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aceptó que hubo una diferencia con el gobierno federal para definir el color del semáforo epidemiológico para la siguiente semana, pese a que la Secretaría de Salud federal propuso regresar al rojo, el gobierno capitalino decidió continuar con el naranja.

"En este caso yo hablo por la Ciudad de México, estamos en comunicación permanente. En este caso hubo una diferencia en la valoración, ellos hacen una sugerencia del semáforo en la Ciudad de México, nosotros de manera muy responsable informamos a la Secretaría de Salud de lo que considerábamos y hacemos de manera muy responsable lo que consideramos para la Ciudad", dijo.

Tras cuestionarle si apoyaba el trabajo del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que ha hecho un buen trabajo y pese a que ha habido diferencias, ella le brinda todo el apoyo.

"En este caso siempre puede haber diferencias, eso es normal. Nosotros apoyamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que con alguno de sus Secretarios, Subsecretarios, podamos tener una diferencia y particularmente en una valoración del semáforo en la Ciudad de México", dijo.

Comentó que la Ciudad de México ha sido muy responsable orientando e informando con respecto a la pandemia por Covid-19, y si es necesario tomar medidas de mayor o de disminución de las actividades, para disminuir la pandemia, se tendrán que hacer, "pero en este momento no consideramos que sea necesario".

Con respecto a la propuesta del subsecretario López Gatell de imponer sanciones a aquellas entidades que no acaten las medidas del semáforo sanitario federal, Sheinbaum Pardo comentó que, el próximo lunes se llevará a cabo una reunión con la Secretaría de Gobernación y con distintos gobernadores para hablar sobre el tema.

"Lo importante es tener un dialogo, un consenso con respecto a los semáforos, ha sido un control de la pandemia muy largo en nuestro país, eso tiene que ver con las características de nuestro país y de cada una de las entidades de la república; y es muy importante que sigamos en consenso, trabajando junto con el gobierno de México para que, de manera unida, haya un control de la pandemia en toda la república", expuso.