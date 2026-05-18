Aeroméxico evalúa reanudar vuelos a Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO

, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Como parte de suinternacional,

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anunció la intención de retomar sus operaciones hacia, ampliando las opciones de viaje haciaLa nueva ruta conectará a lacon elSimón Bolívar, a bordo de equiposElestá previsto para, sujeto a"Enseguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional."La intención de retomar la ruta de Caracas representa un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con, atendiendo la demanda del mercado y refrendando el compromiso de ofrecer", dijo, vicepresidente senior de Ventas Globales enLa ruta-Caracas se encuentra en proceso depor parte de las, por lo que losde itinerarios y disponibilidad serán publicados una vez obtenidas las autorizaciones necesarias.a Caracas enCon la posible reincorporación de este servicio, la aerolínea sumará un total deen, complementando la oferta actual hacia, Perú, Brasil y Argentina.