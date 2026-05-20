Agricultores bloquearon varias horas Paseo de la Reforma
Buscaron diálogo con autoridades tras enfrentamientos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Luego de mantener por más de ocho horas un bloqueo entre Paseo de la Reforma y Canal del Norte, el conjunto de agricultores liberó las vialidades para entablar una mesa de diálogo con autoridades.
Desde las 5:30 de la mañana de este miércoles, quedó bloqueada la circulación entre dichas avenidas por un cerco policial, tráileres, manifestantes y tractores. Lo cual también ocasionó una suspensión parcial de la Línea 7 del Metrobús.
A pesar del enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los agricultores, los manifestantes avanzaron hacia una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.
La intención original de los agricultores era llegar a un encuentro en el Ángel de la Independencia con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Alianza Nacional de Transportistas y Campesinos (ANTAC), pero la policía les impidió el paso.
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Por ahora, el Metrobús de la Ciudad de México informó que se restableció su servicio en la línea siete que corre sobre Paseo de la Reforma, pero presenta retrasos considerables.
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