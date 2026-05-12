Aguascalientes suma 4 mil empleos formales en IMSS

AGUASCALIENTES

, Ags., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Durante eldel año,

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sumóregistrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) de dicha entidad,, nada más ense crearonde trabajo, con los cualesalcanzó un total de 365 mil 965 empleados asegurados."Elrepresentapara las familias, además de acceso a, prestaciones laborales y mayor estabilidad para las y los trabajadores", afirmó.Aumentan empresas registradasEl funcionario agregó que a la par del, incrementó la cantidad de empresas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ense incorporarony se llegó a un total de 16 mil 7 en este estado.Con referencia al sector, el servicio concentra la mayor cantidad de registros con el, después está el comercio con 26%, la industria manufacturera con 16% y la construcción con 15%.