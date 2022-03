Ahora sí, Sandra Cuevas pide perdón de frente a los policías de la CDMX por haberlos agredido

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– Sandra Cuevas Nieves, Alcaldesa de Cuauhtémoc, se disculpó con los tres policías de la Ciudad de México que la denunciaron por abuso de autoridad, y en esta ocasión sí lo hizo frente a ellos, los llamó por sus nombres y reconoció que los agredió.



"Me dirijo a ustedes: Audencio Faustino García Luna, director de la región dos de la Policía Auxiliar se la Ciudad de México; Eduardo Camacho García, director de la sección 52, y Marcos David Chávez, todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para ofrecerles mis más sinceras disculpas y decirles que lo siento", dijo esta mañana en una sala de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el Reclusorio Norte.

Un juez obligó hoy a la funcionaria que llegó al poder con la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) a disculparse ante los policías y medios de comunicación para suspender la medida cautelar que le fue impuesta el 14 de marzo para separarla temporalmente de su cargo.

La funcionaria regresó a dirigir la Alcaldía el 25 de marzo, después de que logró un acuerdo reparatorio con los policías que establecía como requisito que se disculpara, pero ese día, sin considerar lo que solicitaban las víctimas, ofreció a medios un breve mensaje en el que defendió su inocencia.

"Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido por este trago amargo y me disculpo también de corazón con [los policías] Eduardo, con Faustino y con Marcos. Si ellos consideran que les hice yo un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer que haya hecho yo un daño a los compañeros", expuso Cuevas Nieves en esa ocasión.

Este día repitió la disculpa. De pie y frente a los policías que la denunciaron, Cuevas Nieves leyó un mensaje donde también se refirió a los habitantes de Cuauhtémoc. "También ofrezco disculpas a la ciudadanía que ha depositado su confianza a mi persona, a quienes con honor represento dedicándoles mis esfuerzos y proyectos de superación reiterando mi firme convicción de cumplir mis compromisos y ser para ustedes la Alcaldesa ejemplar que merecen", agregó.

La funcionaria reconoció la relevancia de la disculpa y dijo que "coincidiendo en lo dispuesto por el órgano judicial respecto del contenido y alcance de la disculpa pública que permita a las víctimas para enmendar cualquier afectación causada y evitar en lo futuro cualquier acto que los pueda lesionar".

Cuevas reiteró que durante tres meses deberá recibir atención psicológica, aunque planteó que el periodo podría extenderse"el tiempo que dure está suspensión condicional, que son seis meses".

La Alcaldesa dijo que con el mensaje "espera concluir este capítulo", también le preguntó a los policías denunciantes si están conformes con la disculpa. "¿La aceptan, compañeros?", les preguntó, y los tres oficiales respondieron que sí.