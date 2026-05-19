logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior

El cierre temporal afectará la circulación nocturna del 19 y 20 de mayo, de 22:00 a 04:00 horas.

Por El Universal

Mayo 19, 2026 08:15 p.m.
A
AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior

ZUMPANGO, Méx., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que habrá cierre temporal a la circulación el 19 y 20 de mayo, en la gaza de incorporación al Circuito Exterior Mexiquense.

Acciones de la autoridad

Lo anterior, debido a trabajos de mantenimiento y reencarpetamiento de la cinta asfáltica, lo que está programado para realizarse en un horario de 10:00 de la noche a 04:00 de la mañana.

Detalles confirmados

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El AIFA dio a conocer que el cierre será temporal sobre la gaza de incorporación a la vialidad de cuota, con dirección a Zumpango y la autopista México-Querétaro.

"Se recomienda a las y los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas", indicó en sus redes sociales el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior
AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior

AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior

SLP

El Universal

El cierre temporal afectará la circulación nocturna del 19 y 20 de mayo, de 22:00 a 04:00 horas.

Sindicato de controladores aéreos anuncia huelga a un mes del Mundial 2026
Sindicato de controladores aéreos anuncia huelga a un mes del Mundial 2026

Sindicato de controladores aéreos anuncia huelga a un mes del Mundial 2026

SLP

El Universal

Huelga podría afectar operaciones aéreas durante la Copa Mundial de Futbol en México.

Yasmín Esquivel: autoridad se gana con estudio y trabajo
Yasmín Esquivel: autoridad se gana con estudio y trabajo

Yasmín Esquivel: autoridad se gana con estudio y trabajo

SLP

El Universal

El curso para secretarios del Poder Judicial 2026 busca fortalecer la vocación y conocimiento jurídico.

Organizaciones piden a SCJN invalidar regla para solicitantes de asilo
Organizaciones piden a SCJN invalidar regla para solicitantes de asilo

Organizaciones piden a SCJN invalidar regla para solicitantes de asilo

SLP

El Universal

Asociaciones civiles solicitan a la SCJN eliminar obligación de presentarse semanalmente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.