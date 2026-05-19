AIFA cierra temporalmente gaza de incorporación en Circuito Exterior

ZUMPANGO, Méx., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que habrá cierre temporal a la circulación el 19 y 20 de mayo, en la gaza de incorporación al Circuito Exterior Mexiquense.

Acciones de la autoridad

Lo anterior, debido a trabajos de mantenimiento y reencarpetamiento de la cinta asfáltica, lo que está programado para realizarse en un horario de 10:00 de la noche a 04:00 de la mañana.

Detalles confirmados

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El AIFA dio a conocer que el cierre será temporal sobre la gaza de incorporación a la vialidad de cuota, con dirección a Zumpango y la autopista México-Querétaro.

"Se recomienda a las y los usuarios tomar previsiones y considerar rutas alternas", indicó en sus redes sociales el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.