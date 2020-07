Alcalde de Comondú, objeto de críticas por colocarse cubrebocas... "con Photoshop"

El alcalde del norteño municipio de Comondú, en Baja California Sur, Walter Valenzuela Acosta, es el centro de críticas, burlas y memes este viernes luego de una serie de fotografías que publicara en sus redes sociales portando "cubrebocas virtuales".

Luego de una gira de trabajo por la localidad costera de San Carlos, en su municipio, el alcalde subió las fotos presumiendo sus gestiones y la cercanía con la gente, asegurando que lo hizo "con sana distancia y todas las medidas de sanidad e higiene".

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que las redes sociales reaccionaran y se ha comenzado a viralizar que las fotos estaban editadas con algún programa que habría colocado cubrebocas a todos los presentes.

Fotógrafos, diseñadores y cientos de ciudadanos comentaron la publicación del alcalde, percatándose de lo ocurrido, señalando los detalles que evidenciaron que los cubrebocas fueron "colocados" con un programa de edición de fotos.

"¿Y el Photoshop? Por lo menos hubieran editado un N95", expresó la usuaria Marinee Palacios.

"Esos cubrebocas están sobrepuestos a la fotografía original, se ve claro que la foto está truqueada y no están guardando la sana distancia", dijo la usuaria Columba de la Peña.

Algunos comentarios también se enfocaron en cuestionar que no "predique con el ejemplo". Y es que el alcalde es médico de profesión.

Esta mañana las publicaciones con los "cubrebocas Photoshopeados", como le nombran, se han compartido más de mil veces y registra más de 700 comentarios.