Alcaldesa de Hermosillo regala pruebas de Covid-19 a vacacionistas

Mientras la Secretaría de Salud impone restricciones para visitar playas y exige prueba negativa de Covid-19 realizada por laboratorios particulares, para evitar una tercera ola de contagios, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, las regala con recursos del erario.

Según la presidenta de Hermosillo, quien se encuentra en campaña "interna" del partido Morena en búsqueda de su reelección, es una forma de "apoyar a las familias" para que puedan cumplir con la prueba que exige Salud Sonora.

Ello, no obstante que reconoció que en el actual escenario de crecimiento de la curva de contagios, el asueto de Semana Mayor conlleva un riesgo muy real de una tercera ola de la enfermedad si no se aplica un protocolo para proteger la salud de las personas.

"Necesitamos contener las multitudes, que es donde está el grave riesgo de contagios", dijo la Presidenta Municipal a través de un video en redes sociales.

Estos puntos estarán en la carretera 100 y 36 Sur, rumbo a Bahía de Kino, en la carretera a San Pedro, junto a la ferretería Construmat, y en las ramadas Yaquis Coloso Alto, Revolución 1 y Serna, en un horario de las 8:00 a las 15:00 horas, del jueves primero al sábado 3 de abril próximos.

El tiempo estimado de la toma de muestra y entrega de resultados es de 30-40 minutos por persona.

El operativo incluirá módulos vehiculares en el que Brigadistas de Vida y Bomberos invitarán a que una persona por carro se haga la prueba y junto a su familia o acompañantes espere en un estacionamiento el resultado.

Aclaró que para evitar que en un mismo espacio se aglomere mucha gente se restringirá el acceso cuando se hayan cumplido los aforos permitidos.

En el caso de Bahía de Kino se cerrarán el área de palapas y Kino Mágico, mientras que las carpas de la zona marítimo federal tendrán una separación de 5 metros entre una y otra.

En el ámbito privado las pruebas de antígeno tienen un costo de alrededor de 300 pesos, compartió la alcaldesa Celida López, a la vez que exhortó a quienes puedan sufragar dicho costo a que lo hagan, para así apoyar a las familias menos privilegiadas.

"Estas son medidas que nosotros tenemos que tomar para protegerlos a ustedes, pensamos sinceramente que el hecho de aportar pruebas de antígeno es un apoyo a la comunidad, a la gente más vulnerable, a quienes realmente necesitan este apoyo para poder disfrutar de esta Semana Santa con seguridad".

López Cárdenas habló de la importancia de no dejar de lado las precauciones ya muy conocidas como el uso de cubrebocas, el evitar permanecer en espacios cerrados donde haya muchas personas e incluso quienes estén en posibilidad de viajar que se realicen una prueba de detección al regresar.

Restricciones de Salud Sonora siguen vigentes

Las restricciones anunciadas por Salud Sonora para Semana Santa y Semana de Pascua se aplicarán del 26 de marzo al 11 de abril de 2021 donde se incluyen filtros sanitarios en carreteras, playas y paseos turísticos, para evitar la transmisión masiva de coronavirus.

Visitantes de playas y paseos turísticos, tienen que presentar una prueba negativa de Covid-19 de PCR o antígenos.

El test no debe tener más de 72 horas de expedición por laboratorio, portar original, copia y ticket de pago.

También se pide reservación de hospedaje o comprobante de domicilio.

Los ciudadanos que no cuentan con reservación o domicilio en el lugar turístico o playa podrán ingresar a los sitios de 8:00 a 15:00 horas siempre y cuando presenten sus pruebas negativas al virus; los residentes o personas con reservaciones tienen horario abierto.

Durante Semana Santa y Pascua los antros y centros nocturnos estarán cerrados, los restaurantes deben cerrar a las 22:00 horas y la playa se cierra al público a las 20:00 horas estando en suspensión ene stas los eventos masivos y la venta de alcohol.

Casinos y antros al 50% de aforo sin pista y todos sentados; bares cantinas y boliches operan como restaurante todos sentados, eventos masivos suspendidos, gimnasios sin música y en silencio.

Iglesias y centros religiosos al 50% de aforo, restaurantes 75% y con cubrebocas salvo al comer. Cines, teatros, museos solo adultos y al 50% de aforo.

"La recomendación primera recomendación que hacemos desde la Secretaría de Salud para evitar una tercera ola de contagio, es mantenernos en casa los próximos días de asueto, para prevenir contagios de coronavirus", expresó el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri.