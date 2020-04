Alcoholímetro se suspende temporalmente en CDMX por Covid-19

El programa Conduce Sin Alcohol, mejor conocido como alcoholímetro, fue suspendido temporalmente para que los poco más de 73 elementos de la policía capitalina adscritos sean asignados provisionalmente a la Subsecretaria de Operación Policía, por lo que podrán contribuir al resguardo de la Ciudad de México frente a la contingencia por el coronavirus.

Esta acción estaba contemplada del 24 de marzo pasado, hasta el 19 de abril, sin embargo, luego del decreto de Emergencia Nacional por Covid-19, la SSC aun no tiene fecha para reanudar operaciones de este programa.

Desde sus inicios en 2003, el alcoholímetro no había sido interrumpido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) refirió que estos elementos podrán realizar tareas acorde a la estrategia de seguridad de la capital del país y no solamente para reforzar comercios, tiendas departamentales y de conveniencia, ante la ola de robos que se registraron en semanas anteriores.

Apenas el año pasado, este programa había sido "reforzado" con 10 puntos itinerantes en zonas en donde la Secretaría de Movilidad mantiene registros de más choques o muertes por tránsito vehicular.

La SSC precisó también que la determinación para suspenderlo, además de reforzar la seguridad de la Ciudad, fue derivado de la declaratoria de la Fase II de la contingencia del Covid-19 realizada por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.