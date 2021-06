Alejandro Moreno pide a FGR atraer caso de agresiones entre sus militantes

Tras condenar rotundamente cualquier tipo de agresión que atente contra la militancia priísta y la ciudadanía, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso de la violencia registrada la tarde del pasado martes en las inmediaciones de la sede nacional priísta con un saldo de un militante herido de bala y varios lesionados más.

En un video publicado en las redes sociales, el dirigente del partido tricolor exigió cárcel y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de estas agresiones "tope hasta donde tope", al insistir en que los instigadores de estos hechos son el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y la exsecretaria de Vinculación del PRI, Nallely Gutiérrez Gijón, quienes de manera "criminal" encabezan a los "grupos 'porriles' que encadenaron los accesos al CEN".

"Como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI exigimos a las autoridades de la ciudad de México y a la Fiscalía General de la República que atraigan este caso. Es necesario dar con los responsables de lo que a todas luces fue un atentado político y dejar caer todo el peso de la ley tope hasta donde tope", expresó.

Moreno Cárdenas reclamó al gobierno de la Ciudad de México por "solapar estos actos reprobables de violencia" y le exigió garantizar la seguridad de los militantes y personas que día a día trabajan en la sede del PRI, "pues hoy pareciera que las autoridades de la ciudad de México, las autoridades encargadas de impartir justicia, solapan, permiten, defienden y protegen a estos delincuentes, criminales que lastimaron y lesionaron a la militancia priísta".

Informó que el equipo legal del PRI respaldará las denuncias de los militantes lesionados y dará seguimiento al proceso jurídico, al tiempo de advertir que lo ocurrido el martes pasado no puede volver a suceder.

"Hoy, verdaderamente es lamentable que las autoridades no hagan su trabajo, tienen hasta el día de hoy encadenado el Comité Ejectivo Nacional, privando de su libertad a mujeres y hombres que está en el interior de nuestro instituto político. No podemos permitir que esto suceda", puntualizó.

El líder del PRI señaló que la gente congregada por Gutiérrez Gijón y Ruiz Ortiz, no son priístas, sino civiles capacitados en tácticas de ataque y con armas de fuego.

"Esto no puede quedar impune, tendrán que responder ante las autoridades y de eso eso me encargo yo. Vamos todos los priístas a darle hacia adelante, no permitamos que estos criminales, con esa actitud, pretendan seguir dividiendo a nuestro partido", insistió.

Denunció que los intereses de Nallely Gutiérrez y Ulises Ruiz no corresponden a los intereses de la militancia, del PRI y mucho menos a los de México, ya que ellos "representan todo lo que el priismo no quiere. Las imágenes y videos demuestran que Nayeli Gutiérrez es una infiltrada al servicio de Morena y aliados", pues respaldó a sus candidatos en el reciente proceso electoral.