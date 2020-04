Alertan a beneficiarios de programas sociales por fraudes en internet

El Banco del Bienestar alertó a los beneficiarios de programas sociales a no dejarse sorprender por páginas falsas que prometen tramitar la tarjeta del bienestar.

Según el organismo, existe un mensaje apócrifo que ofrece realizar el trámite para recibir el apoyo ante la contingencia derivada por la pandemia del coronavirus.

"El Banco del Bienestar exhorta a los ciudadanos a no dejarse sorprender por mensajes y páginas falsas en los que se promete tramitar Tarjetas del Bienestar para recibir un supuesto apoyo gubernamental derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19.

"Tal mensaje es falso y puede ser el inicio de un fraude o extorsión, por lo que llama a la población a no otorgar datos personales a páginas desconocidas y con publicidad engañosa", señaló el banco.

En ese sentido, recordó que las tarjetas del bienestar que entrega el Banco del Bienestar, no pueden de ninguna forma ser tramitadas mediante internet ni se solicita ningún cobro al entregarlas.

"A la fecha, el Banco del Bienestar se encuentra realizando el pago adelantado de los programas pensión para el bienestar de las personas con discapacidad y pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, cuyas entregas continúan, por lo que se hace un llamado a la población a informarse mediantes nuestros canales, cuentas y páginas oficiales del Banco del Bienestar, en lo referente a la entrega de estos programas de gobierno", explicó.