Alertan de informalidad en los arrendamientos

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Ciudad de México.- Ante la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México, que se discute en el Congreso capitalino, existe la posibilidad de que propietarios e inquilinos mantengan sus contratos de arrendamiento en la informalidad con el propósito de evitar los trámites administrativos, las obligaciones fiscales y las restricciones a los incrementos de las rentas, advirtió José Eduardo Beristáin Martínez, vocero de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México.

El especialista señaló que algunos propietarios podrían optar por no registrar sus contratos y asumir el riesgo de recibir sanciones en lugar de sujetarse a las disposiciones de la iniciativa, entre ellas la limitación de los incrementos anuales de las rentas conforme a la inflación del año anterior.

"Hay gente que procurará correr mejor el riesgo para evitar tener que ser sujeto al aumento de la inflación anual", sostuvo Beristáin Martínez, quien explicó que anteriormente algunos arrendadores optaban por cambiar de inquilino al concluir un contrato para establecer un precio de renta superior.