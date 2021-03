Alfaro exige al gobierno federal "dar la cara" por matanza en Tonalá

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que el asesinato de 11 personas cometido este sábado en Tonalá y el de dos más ocurrido el mismo día en Guadalajara fueron cometidos por el crimen organizado y, en ese sentido, recordó que es responsabilidad del gobierno federal combatirlo, por lo que le exigió "dar la cara" por este tipo de hechos.

"De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele, que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado, en La Jauja, Tonalá, y en Lomas del Pedregal Guadalajara. No robaron nada. Solo llegaron a matar, a ejecutar a personas con armas de grueso calibre", escribió este domingo en sus redes sociales.

Señaló que aunque las corporaciones municipales y estatales hacen su trabajo, el combate a la delincuencia organizada es tarea de la federación.

"Todas las corporaciones de seguridad en Jalisco actuaron coordinadas e inició una importante movilización policiaca y de investigación que continúa su curso. Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen organizado es responsabilidad de Gobierno federal por disposición constitucional", indicó.

Alfaro señaló que en materia de seguridad su administración ha hecho su labor al reducir los índices de delitos del fuero común y lamentó que se responsabilice a su gobierno por lo ocurrido: "Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. En dos años logramos reducir a la mitad los delitos de fuero estatal y seguiremos haciendo nuestra parte, pero, mientras sucedan este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay una cara responsable".

Así, exigió que el gobierno federal asuma su responsabilidad e informar qué está haciendo para combatir la delincuencia organizada en la entidad.

"Es tiempo de que el Gobierno federal y sus instituciones de seguridad también den la cara ante la difícil situación que vivimos en Jalisco como en el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de Gobierno tiene que cumplir e informar lo que le toca".