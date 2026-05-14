"Algún día platicamos de esta persona": Sheinbaum sobre Héctor Serrano

La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó pronunciarse sobre la iniciativa impulsada por el PVEM, liderado por Héctor Serrano Cortes en el Congreso de San Luis Potosí, para aplicar exámenes toxicológicos y de control de confianza a los aspirantes a una candidatura en 2027.

La iniciativa tiene el fin de que los candidatos no tengan nexos con actividades ilícitas y fue respaldada por el gobernador Ricardo Gallardo.

A pregunta expresa sobre el tema, la mandataria señaló sobre las supuestas ligas de políticos con el narcotráfico, que su administración no cambiará su posición, pues las solicitudes de detención o extradición no procederán hasta que no se presenten pruebas.

"Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar, si hay pruebas suficientes, en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas no se procede. ¿Qué es eso? La ley", dijo.

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No obstante, evitó pronunciarse sobre la iniciativa de Serrano Cortés: "algún día platicamos de esta persona, pero será en otra ocasión", atajó.