Algunos hospitales privados dejaron de tratar Covid-19: AMIS

Algunos hospitales privados han suspendido el servicio para pacientes con Covid-19, lo cual implica que el asegurado sea atendido en unidades distintas a su primera elección, manifestó el director General de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias.

"No tenemos una saturación de hospitales, lo que sí tenemos es que hay algunos que estaban teniendo algunas unidades o pisos dedicados a Covid-19, y ahora han decido suspender el servicio, por todo lo que implica.

"Sin embargo, hemos encontrado la posibilidad de que se atiendan en hospitales distintos a aquel en el cual quisiera ir primero el paciente", añadió.

En su conferencia semanal para actualizar el número de casos en población asegurada con contagios por Covid-19, Arias comentó que hasta el momento la situación no ha afectado la oferta de servicios médicos.

"Estamos monitoreando esa situación y el número de casos que están llegando, y en caso de que se incrementen, que no ha sido la situación, estaremos buscando a través de la asociación de hospitales privados en el momento en el que consideremos que empieza a bajar la capacidad", explicó.

Dijo que, si bien en algunos estados hay indicadores de saturación, se ha llevado a los pacientes a hospitales del sector público para garantizar el servicio.

Con cifras al 27 de julio, la AMIS tiene registrados 5 mil 545 casos de asegurados en gastos médicos mayores con contagio de Covid-19, por un monto de 2 mil 427 millones de pesos.

En seguro de vida, 6 mil 193 personas han fallecido, con un costo para las aseguradoras de mil 309 millones de pesos.

Hasta el momento, el costo promedio en seguro de gastos médicos mayores se mantiene en 437 mil pesos y en seguro de vida, en 211 mil pesos.

La AMIS actualizó el número de familias que han recibido la cobertura solidaria por 50 mil pesos que otorgan las aseguradoras en el caso del personal de salud que ha fallecido por Covid-19.

Hasta el momento se han entregado 292 apoyos, de los cuales la mitad se concentra en la Ciudad de México y Estado de México.