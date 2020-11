Alianza entre PAN, PRI y PRD va a tener un efecto búmeran: AMLO

Al decirse orgulloso de que hace muchos años dijo que el PRI y el PAN eran lo mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la alianza de ambos partidos en Baja California, para las elecciones de 2021.

"No deja de ser un timbre de orgullo el haber dicho hace muchos años que eran lo mismo el PRI y el PAN, que era el PRIAN. Y todavía muchos pensaban de que era una exageración de mi parte, que estaba yo inventando", señaló en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica, y además el que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga a un lado la simulación y ya, de manera abierta, se presenten como lo que son, representantes de una minoría que ahora se siente desplazada, porque eran los que mandaban, se sentían los dueños de México", agregó.

Ante las alianzas de la oposición en su contra, dijo que les va a afectar. "Imagínense, los que pensaban de que el PRI era una cosa y el PAN otra, y el PRD otra, y ahora todos juntos, pues va a tener un efecto búmeran, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho.

"La política no es ciencia exacta, es de aproximación. No es que 2 y 2 son cuatro, no es así, ´a ver nos unimos y de esa manera nos fortalecemos´ y sí es muy vergonzoso", expresó el presidente López Obrador.

"Imagínense que estaría diciendo Manuel Gómez Morín (fundador del PAN) si viviera; o don Jesús Reyes Heroles (PRI) o Carlos Madrazo, padre finado. Bueno y los fundadores del PRD, pero así están estas cosas", añadió y dijo que es muy normal que se manifiesten los dirigentes de Acción Nacional.