Alista FGR solicitud de extradición de contralmirante Fernando Farías

La Fiscalía General de la República (FGR) alista la solicitud de extradición a nuestro país del contralmirante Fernando Farías Laguna, luego de que el gobierno de Argentina, encabezado por el derechista Javier Milei, rechazó deportarlo o expulsarlo.

Fuentes de la FGR reportaron que harán la petición formal a las autoridades argentinas antes del 28 de junio, que se vence el plazo para realizar el trámite a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Por el momento, el plazo de 60 días para concretar su traslado para que comparezca ante el juez que lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, sigue corriendo.

Cabe recordar que tras su detención, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, solicitó asilo político a la República Argentina, al considerar que no hay garantías para un proceso penal justo en su México.

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Las fuentes consultadas dejaron en claro que los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, no "son chivos expiatorios".

Aseguraron que cuentan con pruebas sólidas y suficientes de su presunta implicación en la red de huachicol fiscal en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, señalaron que las detenciones realizadas en Nuevo León, relacionadas con Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", forman parte del esquema de la red de huachicol.

Caso hermanos Farías. El buque que destapó al huachicol fiscal

Hace poco más de un año, el Gabinete de Seguridad realizó el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel con el aseguramiento del buque "Challenge Procyon" en el puerto de Tampico. El caso destapó un entramado de funcionarios de la Marina ligados al delito de contrabando de combustible en México, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, detenidos y señalados como presuntos líderes.

Actualmente ambos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, están detenidos; sin embargo, su defensa acusa que existen otros funcionarios y empresarios vinculados al caso que deben investigarse. Aquí un recuento de su caso:

Aseguramiento histórico de combustible destapa red de huachicol

El pasado 31 de marzo del 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

En la operación también fueron incautados 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

García Harfuch atribuyó la incautación al resultado de la coordinación del Gabinete de Seguridad y los trabajos de inteligencia e investigación para combatir el tráfico de combustible en el país.

Los primeros en ser señalados fueron los hermanos Farías Laguna, acusados de liderar una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos proveniente de Estados Unidos, quienes presuntamente operaban evadiendo el pago del impuestos.

Caída de los hermanos Farías Laguna, presuntos líderes de red huachicolera

El primero de los hermanos Farías Laguna en ser detenido fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aprehendido a principios del mes de septiembre del 2025. Actualmente permanece en el penal de máxima seguridad en El Altiplano acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

En tanto, el contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina en seguimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada con el fin de cometer delitos en materia de hidrocarburos. También contaba con una ficha roja de Interpol.

En el momento de su detención, el contralmirante estaba en posesión de documentación falsa, por lo que hasta el momento no ha sido posible su extradición a México para enfrentar la justicia.

Pese a que ambos son señalados como líderes, existen más funcionarios detenidos y ligados al caso. Seis meses después del aseguramiento histórico de combustible en Tamaulipas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas al caso.

Entre los detenidos detalló que se encontraban tres empresarios y cinco marinos en activo, así como exfuncionarios de aduanas; sin embargo, defendió que los delitos de unos cuantos no representaban el actuar de todos los funcionarios la "honorable institución".

Contralmirante Rubén Guerrero, pieza clave para destapar red de huachicol

El nombre del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar es clave en el caso de huachicol fiscal debido a que fue quien le denunció a Fernando Farías la red de contrabando de combustible que operaba en las aduanas del país, de acuerdo con lo expresado por el abogado de los hermanos Farías, Epigmenio Mendieta.

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Sin embargo, su destino fue ser asesinado el pasado 8 de noviembre del 2024 mientras circulaba en su camioneta en el fraccionamiento Las Brisas, del puerto de Manzanillo, en Colima, meses antes del golpe histórico al huachicol en Tamaulipas.

Tras el homicidio, el defensor de los hermanos Farías Laguna acusó que el contralmirante Guerrero Alcántar no fue protegido ni se le brindó seguridad pese a dar información detallada de los delitos que ligaban a los funcionarios de la Marina.

Abogado de hermanos Farías defiende su inocencia

Respecto a las acusaciones que enfrentan ambos hermanos, su defensa en México argumenta que en el caso de Fernando Farías, "cumplió debidamente con su obligación" al denunciar con su tío, el exsecretario de la Marina, la red de huachicol que operaba en el país.

También enfatizó que al haber denunciado estos hechos, fue señalado como líder de la organización criminal, aunque aseguró que mientras ocurrían estos delitos el contralmirante Fernando estaba en España como agregado naval.

"Mientras esto sucedía, mientras los buques llegaban, mientras otras personas se beneficiaban económicamente explotando este hidrocarburo y no reportarlo como es, pues él (Fernando Farías) se encontraba en funciones completamente distintas, concretamente él se encontraba como agregado naval en España, y una vez que concluye su función allá regresa a tomar funciones administrativas en Dos Bocas y posteriormente en Guaymas, pero nunca tuvo ningún cargo, ninguna ocupación en ninguna de estas actividades y tampoco en ninguna de estas aduanas marítimas", compartió.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías ha enviado un total de cinco cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum en las que denuncia irregularidades en su proceso que enfrenta preso en El Altiplano. Afirma que no existen pruebas en su contra y así ha permanecido en prisión, por lo que busca que le demuestren su culpabilidad con pruebas fehacientes y contundentes.

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar información sobre la investigación que existe contra los hermanos Farías y saber si tenían protección especial.

"Es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas, cuándo vino esta denuncia y por qué la denuncia de la propia Secretaría de Marina frente a estas personas y a otras", expresó.

Agregó que este delito es grave porque no se pagaron impuestos y el acto de introducir diésel ilegal sin pagar los impuestos es conocido como huachicol fiscal.