Alistan protocolo para la fiesta guadalupana

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México y las autoridades eclesiásticas anunciaron el operativo Bienvenido Peregrino 2021, con motivo de la conmemoración del 11 y 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, y pese a que estiman recibir a 4.2 millones de visitantes, no se permitirá pernoctar al interior del recinto religioso.

En ese sentido, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, explicó que a las personas que duerman al exterior del recinto se les dará orientación permanente y atención, pero no habrá desalojo.

El rector de la Basílica de Guadalupe, monseñor Salvador Martínez Ávila, dijo que el templo estará abierto, pero no se permitirá pernoctar del 11 al 13 de diciembre, ya que el flujo será continuo para ver la imagen de la Virgen de Guadalupe, para lo que tendrán un tiempo estimado de entre cinco a 15 minutos.

Además, Las mañanitas y misa de medianoche serán pregrabadas y transmitidas por las plataformas digitales del templo y por televisión abierta, por lo que invitó a los ciudadanos a que anticipen o pospongan su visita al santuario para evitar aglomeraciones en esos días.

Mientras tanto, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, dijo que como medidas sanitarias se solicitará el uso de cubrebocas obligatorio, esquema de vacunación, "si no se han vacunado recomendamos que no asistan a este recinto" y añadió que tampoco se recomienda llevar menores de edad no vacunados debido al riesgo.