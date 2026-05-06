"Alito" Moreno pide a EU declarar a Morena "organización terrorista"

El presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, solicitó formalmente al Departamento de Estado, al de Justicia y al del Tesoro de Estados Unidos que Morena sea declarado "organización terrorista".

También presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), una solicitud con la finalidad de que le retire el registro a este partido político, debido a que se convirtió en un "narco partido".

En conferencia de prensa, el dirigente priista explicó que ambas peticiones se sustentan en los "claros y evidentes" vínculos entre Morena y grupos del crimen organizado.

Dijo que existen antecedentes internacionales de que en 2003 Estados Unidos consideró a Batasuna como parte de ETA por su relación directa. "Hoy señalamos un caso similar en México, donde el crimen organizado, en alianza con Morena, ha intervenido en procesos electorales, ha operado con respaldo político y ha recibido protección a cambio", aseguró.

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"Aquí está claro: el brazo político del partido Morena son los cárteles del crimen organizado y por eso vamos a iniciar una intensa y contundente gira internacional para denunciar esto, porque hemos recibido amenazas y están recibiendo amenazas muchos compañeros y muchos de nosotros, pero aquí le decimos al gobierno, no les tenemos miedo y los vamos a denunciar y no nos van a doblar", indicó.

Exigió nuevamente que el gobierno mexicano entregue a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y los otros ocho funcionarios y exfuncionarios reclamados por Estados Unidos, porque de lo contrario "van a venir por ellos y se los van a llevar".

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"Son una pandilla de ineptos para llevar los destinos del país...Hagan su tarea o se las va a venir a hacer el gobierno de Estados Unidos. Se los aseguro", enfatizó.

Advirtió que México no puede normalizar que el poder esté vinculado con el crimen organizado. "El país merece un gobierno limpio y sin compromisos con los criminales que han llenado de violencia al país".

El presidente del PRI afirmó que es importante que el pueblo de México, los medios de comunicación y Morena sepan que de conformidad con la Ley Patriota y otras disposiciones legales norteamericanas aplicables, si el gobierno de Estados Unidos declara a personas u organizaciones como terroristas, "la consecuencia es que cualquier persona que tenga trato con organizaciones terroristas puede ser sancionada por el gobierno de los Estados Unidos".

Dijo que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también debe ser incluido en las acusaciones de Estados Unidos, además de que calificó al exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz, como "narco embajador" de Morena en España.