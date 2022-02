Alumno amenaza con tiroteo en escuela de NL; suspenden clases

MONTERREY, NL., febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Un estudiante del plantel Cecyte, ubicado en el municipio de Apodaca, amenazó a través de redes sociales que este lunes realizaría un tiroteo en la escuela, ante lo cual los alumnos fueron regresados a sus casas, mientras el autor de la amenaza, comentó a su familia que por falta de luz eléctrica, no había tenido clases.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el incidente fue reportado a las 7:30 horas de este lunes en el plantel del Cecyte (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León), ubicado en avenida Concordia y E. Cuarta, colonia Metroplex, correspondiente al municipio de Apodaca.

Expuso la Fiscalía General que el director del plantel declaró que el domingo se enteró por medio de una maestra tutora de uno de los grupos, que en uno de los chats que tienen los alumnos, uno de éstos afirmó que la mañana de este lunes realizaría un tiroteo en la escuela.

El director notificó el hecho al Director de Zona, quien tomó la decisión de que todos los alumnos fueran regresados a sus casas, así mismo dijo el director del plantel que al regresar a todos los alumnos a sus domicilios, el que expresó la amenaza, comentó a su familia que no hubo clases ya que no tenían luz en el plantel.

---No es un caso aislado

Sobre el incidente se dio parte a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que Fuerza Civil se hiciera cargo del reporte.

Cabe mencionar que en Nuevo León se han presentado frecuentes incidentes de amenazas de tiroteos, alumnos que han sido sorprendidos con armas de fuego, y algunos han lesionado a sus mentores con objetos punzocortantes.

Pero el hecho más grave que conmocionó a todo México se registró el 18 de enero de 2017 en el Colegio Americano del Noreste, cuando un estudiante de secundaria disparó contra sus compañeros de grupo y una maestra, a consecuencia de lo cual el mismo día falleció el autor del tiroteo al atentar contra su vida después de perpetrar el ataque, y días después falleció la profesora, mientras lograron sobrevivir tres alumnos que resultaron lesionados.