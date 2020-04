Amagan con quemar hospital si alojan a pacientes con Covid-19

Habitantes del municipio de Axochiapan, oriente del estado, se manifestaron en el hospital "Dr. Ángel Ventura Neri" para advertir a la dirección médica que no permitirán el alojamiento de personas contagiadas con el Covid-19, y en caso de que ocupen las camas quemarán el nosocomio.

La protesta la realizaron unos 150 habitantes la noche del lunes afuera del hospital y afirmaron que su rechazo a que el nosocomio brinde atención a población contagiada con coronavirus se debe a que no tiene capacidad ni siquiera para atender a los pacientes de la región.

"Aquí la única idea que nos interesa es que quede claro para el hospital que no nos interesa que traigan a nadie, y si van a echar a perder todo entonces sí va a habrá bronca", comentó un hombre que azuzó a sus vecinos a mantenerse firme en su postura.

"Lo quemamos (el hospital). ¿Si no tienen capacidad para atender lo poquito que hay aquí en el hospital, creen que van a poder atender una contingencia? Es una cosa irrisoria", expresó otra señora.

"Escúchenlo bien, lo quemamos (el hospital). Hay muchos otros hospitales. Quemamos el hospital y la directora", amagaron.

Otro colono que participó en la protesta sugirió elaborar bombas molotov y arrojarlas al hospital para ahuyentar al personal médico.

"Para qué queremos un pin... hospital donde vengan todos los enfermos. Si los doctores ya dijeron que no tienen capacidad para atender a esa gente, y nosotros estamos siendo responsables para decirle que si viene alguien aquí vamos a actuar", afirmaron.

Por la tarde, la Secretaría de Salud en Morelos confirmó siete casos de coronavirus (Covid-19), descartó 72 y 31 permanecen como sospechosos y se mantiene una defunción.

En rueda de prensa, Marco Antonio Cantú Cuevas, titular del ramo, puntualizó que el nuevo caso confirmado se trata de un masculino de 37 años de la región sur poniente, con antecedente de viaje a Estados Unidos.

En este sentido, Marco Cantú reiteró el llamado a respetar los derechos humanos y confidencialidad de las personas; así como a no difundir rumores, ni noticias falsas que puedan alarmar a la ciudadanía.