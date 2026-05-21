Amenaza de tiroteo desata alerta en dos escuelas de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.

, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Este jueves, en dos escuelas de Yucatán se registró una fuertedebido al llamado

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En, directivos de la, luego de que ayer miércoles se encontró en el baño de niños un mensaje en el que se amenazaba con una balacera dentro de la institución.Por ello, esta mañana agentes de laingresaron al plantel y realizaron unadonde verificaron la, por lo cual los directivos decidieronMás tarde, lasconfirmaron que solo se trató de una broma y unapara causar pánico entre los alumnos del plantel escolar y de esta maneraEn, agentes de la misma SSP y de la Policía deacudieron a la, ubicada en la calle 50 por 47 y 49 en el centro depor una amenaza de "tiroteo".Los directivos informaron a las autoridades que en días pasadosde la secundaria, el cual acudió al plantel con uny, día después, apareció unque advertía que este jueves habría una balacera.Desde ayer losse enteraron de la amenaza por lo quea lade, cuyos agentes arribaron muy temprano para prevenir cualquier ataque.Los elementos policiacosa la entrada y finalmente sey lascon normalidad.