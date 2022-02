AMLO aconseja a Collado reparar daño por corrupción

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al abogado Juan Collado –investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero- que repare el daño por el que está detenido y luego busque un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que la Secretaría de Hacienda tiene listo un acuerdo para que el abogado, si así lo desea, regrese dinero y así pueda obtener un posible beneficio, similar al de Alonso Ancira de Altos Hornos de México.

"Me plantearon que sí había posibilidad de que él pudiera defenderse y salir de la cárcel, incluso sus hijos, por respeto a la familia y todo, yo lo que dije es que repare el daño, que devuelvan el dinero.

"Me acuerdo que, no sé antes o después de eso, me mandó a decir que quería entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos del avión presidencial y a la persona que me dijo le dije: no es a mí que tiene que dar o al gobierno, tiene que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de reparación de daño, y por ley la Fiscalía todo lo que recupera lo tiene que entregar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado".

El mandatario recomendó a Juan Collado no hacer campañas mediáticas para tratar de defenderse porque ya no es el tiempo de antes.

"Le diría al señor (Collado) que no esté pensando que (Carlos) Salinas es su amigo, y tiene mucha influencia, que eso le va ayudar. Si él cometió un error, está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare un daño y que busque un acuerdo, eso le recomendaría, pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes, que sus abogados vaya a la Fiscalía, el Fiscal los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener consideraciones con los familiares".

Respecto del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusado por Juan Collado de intentar extorsionarlo, el mandatario consideró necesario que aclare esta situación.