AMLO analiza hacer un recorrido por Tláhuac con Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analiza una gira por la Ciudad de México, en compañía de la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador señaló que revisará con Sheinbaum si hace un recorrido por la alcaldía Tláhuac, tras el colapso de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro.

"A ver qué opina ella. Ella está trabajando muy bien. Claudia es excepcional, es una jefa de Gobierno trabajadora, con convicciones, honesta, con buenos sentimientos. Vamos a seguir trabajando juntos", señaló el Presidente.

En su mañanera, López Obrador acusó que "fue tremendo el bombardeo" en medios por el colapso en la Línea 12 del Metro y "algunos decidieron castigar el Gobierno que yo represento".

Acusó que "los fanáticos del conservadurismo" pensaron en hacer daño con el tema de la Línea 120, "aunque vayan a misa".

El Presidente refirió que la gente humilde de la Ciudad de México es leal y fraterna "porque no tiene odios" y que los capitalinos que votaron por el bloque conservador "lo van a pensar".

"Nunca he dudado de la inteligencia, del juicio, del instinto certero de la gente humilde de la Ciudad de México", señaló.

"Pasa una desgracia tan tremenda, terrible como la del Metro y ellos, pues como buenos seres humanos, como buenos ciudadanos, como buenos cristianos, lo primero que se piensa es ´no hay mala fe´, ni modo que alguien se a tan perverso para estar provocando un accidente así, que sea algo premeditado.

"Ellos tienen una mentalidad completamente limpia, sin malicia (...) los fanáticos del conservadurismo, aunque no usen el Metro, esos están pensando 'cómo les hacemos daño con esto', aunque vayan a misa", expresó el presidente López Obrador.

López Obrador cuestionó si periódico estadounidense "The New York Times" ya hizo un reportaje sobre el colapso de un edificio en Miami.

Asimismo, agradeció al empresario Carlos Slim por comprometerse a rehabilitar el tramo colapsado de la Línea 12 del Metro que su empresa construyó.