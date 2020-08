AMLO asegura que la estrategia económica ha funcionado y "vamos saliendo del hoyo"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De cara a su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia económica que su gobierno implemento para enfrentar la pandemia del Covid-19 ha funcionado y, comentó, vamos saliendo del hoyo en que caíamos.



En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que es optimista de que la económica del país saldrá adelante y manifestó que esto es gracias al pueblo mexicano, el cual aseguró, es trabajador y ejemplo de esto son los migrantes que, calculó, enviarán a sus familias en este año alrededor de 40 mil millones de dólares.

"Hasta ahora bien la estrategia ha funcionado y puedo probarlo, hasta ahora, a pesar de la difícil situación, de la profunda de la crisis, vamos saliendo del hoyo en que caímos, vamos saliendo. Mi pronóstico sobre cuánto tiempo (saldremos de la crisis) dejen un poco más de margen y lo voy a hacer, pero estoy optimista, sé que vamos a salir adelante, y también piensen que es muy importante, la fortaleza del pueblo de México, nuestro pueblo es mucha pieza y ¿por qué? porque somos herederos de grandes civilizaciones de extraordinarias culturas.

"Hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo y de ahí demanda que el pueblo sea un pueblo trabajar, y quien lo dude ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes que se tuvieron que ir a Estados Unidos porque no había alternativas y van a enviar este año, eso es mi cálculo, alrededor de 40 mil millones de dólares. Si el pueblo de mexicano fuese un pueblo flojo indolente, no saldría adelante".

En conferencia de prensa, el mandatario acusó que sectores conservadores señalan que la pobreza de los mexicanos se debe a que son flojos, "porque no trabajan, pero no es así, con la fortaleza que tenemos nuestro pueblo que es excepcional por su cultura, los mexicanos siempre salen adelante y eso no lo tienen en cualquier país".