AMLO brinda respaldo a Cuitláhuac García

Papantla, Ver.- De cara a su Primer Informe de Gobierno el 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que él mismo es quien está escribiendo ese documento, además de que expresó "todo nuestro apoyo a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, en su empeño por garantizar la paz y la seguridad en el estado".

"Estoy escribiendo mi informe para el domingo, como no me lo hacen, ya no hay asesores, nunca me han hecho mis discursos, siempre los hago yo", dijo durante el denominado Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Papantla de Olarte.

Junto a autoridades del sector salud federal, estatal y municipal, resaltó que a nueve meses del inicio de su gestión informa casi a diario en sus mañaneras, porque se tiene que garantizar el derecho a la información.

"Porque si uno quiere apoyarse para gobernar en el pueblo se tiene que transmitir información, que la gente sepa cuál es el Plan de Desarrollo, cuáles son las prioridades, qué es lo que se está haciendo, cuál es la estrategia para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país", refirió.

El objetivo de su gobierno, dijo, es acabar con la corrupción, y ya se está empezando a convertir en realidad esta estrategia.