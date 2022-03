AMLO dice que empresa no ha respondido a su propuesta de cambiar extracción de material por proyecto turístico en QR

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó a la empresa Calica, que extrae material de las costas de Quintana Roo, en grabar un video en sus terrenos y denunciar que están destruyendo el medio ambiente.



En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que el consejo de administración de Calicanto no ha dado una respuesta a su propuesta de que se deje de extraer material y en ese lugar se construya un proyecto turístico.

"Ya hablé con los de Calica y les dije que si no hay acuerdo, a lo mejor eso no les gustó, es una hipótesis: les dije si no se termina de extraer material en sus predios, lo voy a dar a conocer, voy a grabar un video y decir que destruyen al medio ambiente".

"Estamos esperando que se reúna el consejo, todavía no hay acuerdo, a lo mejor ahora como lanzan la campaña que somos destructores del medio ambiente creen que no vamos a tener autoridad para dejar de extraer material o sus abogados, leguleyos, que se quedaron acostumbrado a corromper a jueces o ministros para imponerse, eso ya no es así".

"Ojalá y ellos acepten la propuesta que es muy justa, tiene 2 mil 400 hectáreas, no vamos a expropiar las tierras o a multar, nada; cambia el uso del suelo no uses como banco de material, que echen a andar un desarrollo turístico y te ayudamos a los trámites".

El presidente acusó que ese permiso lo otorgó la exsecretaria del Medio Ambiente, Julia Carabias, y los ecologistas no dijeron nada.