AMLO invita a que escuchen y vean su Tercer Informe de Gobierno

A un día de presentar su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la conferencia mañanera de este miércoles se suspenderá para rendir su mensaje.

En su conferencia matutina de este martes, López Obrador precisó que su Tercer Informe de Gobierno lo presentará en el recinto Juárez, de Palacio Nacional, a las 10:00 horas.

"Va a estar limitado a los miembros del gabinete, porque no se puede hacer todavía ninguna concentración. Entonces mañana vamos a informar al pueblo de México, invito a todos para que escuchen, para que puedan ver este informe", señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está satisfecho con lo que que ha logrado y afirmó que se ha avanzando, pues indicó que pese a la pandemia del Covid-19, no hubo ingobernabilidad y se mantuvo la paz social, no ha habido devaluación y se está recuperando la economía.

Destacó también que lo que considera más valioso es que pese a la crisis sanitaria y económica, no dejó de llevarse a cabo su proceso de transformación y afirmó que "hay futuro y tenemos porvenir".

"Yo creo que hemos avanzado, estoy satisfecho con lo que hemos logrado, porque aún con la pandemia que ha causado mucho dolor, mucha tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico en 8.5%, aún con esta situación muy difícil, de remontar no solo estamos saliendo adelante pronto ya todo los indicadores económicos expresan de que estamos en franca recuperación de la economía, se nos devaluó el pesos en esos momentos llegó a estar en 25 pesos por dólar y se controló y ya puedo decir que no hay devaluación .

"Lo voy a comentar mañana, no se había visto una devaluación así desde hace más de 30 años. No ha habido devaluación en dos años nueve meses, y ya estamos recuperando los empleos, y ya los pronósticos de crecimiento de este año están en alrededor del 6%, crecieron las reservas del Banco de México en 20 mil millones de dólares en lo que llevamos", dijo.

En el salón Tesorería, López Obrador agregó: "En fin, hay recuperación económica, no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos una crisis de consumo, vamos saliendo de la crisis que propició la pandemia. Pero que lo que considero más valioso es que aún con la crisis sanitaria, con la crisis económica no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país, que es lo más importante, el combatir la pandemia de las pandemia, la peste de la corrupción en eso no nos detuvimos y gracias a eso a que se avanzó en el proceso de transformación y se sentaron las bases para inaugurar una etapa nueva del país es que tenemos futuro, tenemos porvenir, por eso estoy optimista".

¿Cuándo y dónde ver el Tercer Informe?

¿Cuándo?

Miércoles 1 de septiembre

¿Dónde?

Recinto Juárez de Palacio Nacional.

¿A través de dónde podrás verlo?

A través de redes sociales del Gobierno y en los espacios de EL UNIVERSAL.

¿De qué hablará?

De acuerdo a lo expresado en las mañaneras y sus spots, el presidente informará sobre la pandemia en México, economía, seguridad, programas sociales, combate a la corrupción y construcción de obras como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas.