AMLO llama a gobernadores a respetar el Acuerdo por la Democracia

A seis días de la jornada electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los gobernadores a respetar el Acuerdo Nacional por la Democracia -que firmaron en Palacio Nacional el pasado 23 de marzo - para que no haya fraude electoral, que la jornada transcurra en paz y se respete la voluntad de los ciudadanos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal exhortó a los mandatarios locales a garantizar que no se repartan despensas, evitar los acarreos, y actos como "el ratón loco" (confundir y cansar al elector para evitar que vote) o que voten personas muertas.

"En el fondo lo que quiero plantear es que debemos de hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, que es el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto por favor hacer a ningún partido, a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos o partidos, que no se compren votos, que no se repartan despensas "frijol con gorgojo", que dejen de hostigar a la gente, y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Y nada de acarreos, nada de "ratón loco", nada de qué voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de toma de casillas.

"Nada de violencia, qué las elecciones transcurren en paz, que no se quede ninguna provocación, es un llamado a todos los mexicanos, a todos mujeres y hombres de todas las religiones, de los libres pensadores, a los militantes en los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas, que apostemos El que se haga valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia, ese es el llamado a todos", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que, si se respeta esto, en el futuro se garantizará el hábito de la democracia y que México sea ejemplo mundial en este tema.

"Si así nos comportamos en el futuro será un hábito la democracia, una actividad y normal, vamos a tener una vida pública caracterizada por por la normalidad política mediante una auténtica democracia. La mayoría de la gente está muy consciente y podemos lograr la hazaña de lograr la democracia, que México sea ejemplo mundial también en este terreno", agregó.