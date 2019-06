AMLO no autoriza viajar al extranjero a dos científicas

A través de un oficio que envió el secretario particular del Presidente de la República, se le negó a dos científicas de El Colegio de la Frontera Sur realizar un viaje al extranjero con propósitos académicos.

"Por instrucciones del Sr. Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, le informo que las peticiones en comento [para salir del país] no fueron autorizadas", se lee en el oficio que hicieron llegar a la directora de Conacyt, María Elena Álvarez.

Fuentes de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) corroboraron a El Gran Diario de México la autenticidad del oficio que no permite a la doctoras Dominga Austraberta Nazar y Birgit Schmook realizar actividades de investigación fuera de México.

La doctora Dominga Austraberta solicitó permiso para asistir, del 19 al 24 de mayo, al "Foro de la Convocatoria de capacidades de nuevos investigadores 2019" que se celebró en Panamá.

Mientras que la doctora Birgit Schmook requirió viajar a Guatemala, del 18 al 28 de mayo, para entrevistar a campesinos de la región transfronteriza. Ambas solicitudes fueron negadas.

El pasado 3 de mayo, el presidente López Obrador firmó un memorándum que instruye a toda la Administración Pública Federal a aplicar diversas medidas de austeridad, entre ellas que cualquier funcionario deberá solicitar al Ejecutivo permiso para salir al extranjero. Al Ecosur, al ser un Centro Público de Investigación de Conacyt, se le aplica esta norma.

"Toda comisión al extranjero deberá ser solicitada por escrito, justificada y autorizada por el Titular del Ejecutivo Federal", se lee en el punto 9 del memorándum.

El oficio que circula en redes sociales describe la petición que mandaron las investigadoras de Ecosur. Sin embargo, en la respuesta que envió Presidencia, no especifican cuál fue el criterio para rechazar la autorización. Además que fue enviada el 20 de mayo, un día después de que comenzaron las actividades a las que querían asistir las académicas.