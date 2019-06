AMLO no debe mover su compromiso con los pobres: Episcopado Mexicano

El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y arzobispo de esa ciudad, Rogelio Cabrera López, pidió al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que no se mueva de su compromiso de ver primero por los pobres, porque México no podrá ser mejor si no arregla los problemas que los excluidos enfrentan. Asimismo, felicitó al mandatario por el primer aniversario de su triunfo electoral, que se cumple este lunes.

Recordó Cabrera López que el presidente ganó con una cantidad impresionante de voto; pero para él y los ciudadanos quedó muy claro que había dos temas que se tenían que abordar, el primero acabar con la corrupción, y el segundo trabajar para que no haya más violencia, a los que se agrega la atención a los migrantes.

Agregó que ese mandado sigue estando presente, pues la autoridad debe atender a las mayorías, pero también a las minorías, para que las mayorías que lo apoyaron puedan quedar satisfechas con los resultados, y que las minorías sean convencidas que el camino que se lleva es el mejor.

Ante el primer aniversario de su triunfo, el presidente episcopal expresó: "lo felicitamos, como iglesia rezamos mucho por él, y también estamos dispuestos a colaborar siempre en favor de los migrantes, de los jóvenes y sobre todo en concordancia con la tesis principal del presidente, que fue: primero los pobres, así tiene que ser, México no podrá ser mejor si no arregla las situaciones de los últimos, los excluidos, los que no han tenido oportunidad ni de educación, ni de trabajo, ni de salud".

Por eso queremos también animar a la población a ser corresponsables, a no sumar lo negativo, cada uno debe sumar bondad a nuestro país, pues todo el dinero del mundo no alcanzaría para una sociedad desbarrancada que no quiere buscar el bien, expuso el arzobispo de Monterrey.

En ese contexto dijo que la iglesia trabaja en acelerar el proceso de evangelización, para que haya respeto a la ley de Dios, que se refiere a los principios de no robar, no matar, no fornicar y no mentir, que son los que corresponden a una buena sociedad y buenos ciudadanos.

Por ello, aseveró, la iglesia católica le manda al presidente una palabra de ánimo, de apoyo, "pero también le pedimos que pueda corresponder a todo ese cariño (de los que lo apoyan), y aportar a los que se mantienen escépticos".

Ante el hecho de que los evangélicos se comprometieron con el presidente a repartir la cartilla moral, Cabrera López dijo que los católicos son respetuosos de todas las iglesias, y consideran que en la medida que todos trabajen en aras del bien común, se logrará una renovación moral de la sociedad y de cada individuo.

Afirmó no saber si el presidente invitó a los evangélicos o ellos se propusieron para repartir la cartilla moral; pero el caso de la Iglesia Católica, los puntos de convergencia y de compromiso para trabajar con el nuevo gobierno son los relacionados con los migrantes y los jóvenes.

Cabrera López dijo por otro lado, que cada nivel de gobierno debe hacer su parte para enfrentar el problema de la inseguridad, pues el presidente no puede hacer lo que le toca al gobernador, ni éste lo que corresponde a los alcaldes, ante un problema que lejos de aminorar se complica, porque hay de por medio intereses que tienen que ver con las drogas, se tienen que resolver políticas internas para salir del problema, que no es tarea fácil para ningún gobierno.