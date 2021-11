AMLO no tiene nada que festejar: Rementería

La bancada del PAN en el Senado sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que festejar porque en tres años de desprecio a la legalidad, destruyendo instituciones, con un presidencialismo extremo, atacando y descalificando a organismos autónomos y dejando sin servicios médicos a 16 millones de mexicanos.

En rueda de prensa, el coordinador del PAN, Julen Rementería del Puerto, dijo que el presidente quiere volver a un régimen de presidencialismo extremo como en el siglo pasado.

"No sorprende la advertencia que hizo en 2006 cuando dijo: Al diablo las instituciones. Y lo ha ido cumpliendo", señaló.

Recordó que el Gobierno de la 4T destruyó el Seguro Popular, lo que derivó en 16 millones de mexicanos más sin acceso a la salud, desapareció el Fondo de Protección contra Desastres Naturales (Fonden), las estancias infantiles, los fideicomisos, el Instituto Nacional del Emprendedor, entre otros.

En la sede del Senado y acompañado de una decena de senadores del PAN, indicó que este régimen ha tenido el control legislativo en ambas cámaras, que se ha convertido en una oficialía de partes, con la complicidad de Morena y sus aliados, debilitando el Congreso de la Unión, al imponer sus caprichos legislativos y exigir que no se le cambie ni una coma a sus iniciativas.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de la República ha perdido su autonomía, al olvidar el hacer cumplir la ley para cumplir las revanchas personales del Presidente y proteger a los corruptos de su gobierno.

"El Presidente pretende cooptar a todos los organismos autónomos, y cuando no lo ha logrado, amenaza con desaparecerlos, ya lo ha intentado en la CNDH, la CRE, la CNH, y ahora lo intenta en el Banco de México al enviar para dirigirlo a una persona que no cumple con la experiencia que exige la ley, pero, sobre todo no cumple con la autonomía e independencia que requiere el cargo", indicó.

El coordinador de senadores panistas subrayó que este gobierno también ha atacado al INAI diciendo que es caro e ineficiente, que lo mejor sería que sus funciones las absorbiera la Secretaría de la Función Pública; ha atacado al Inegi y al Coneval porque sus evaluaciones, no coinciden con sus otros datos y a la UNAM, al CIDE y al Conacyt, tachándolas de conservadores y neoliberales.

"EL presidente quiere que su gobierno se ´autovigile´ y así oculte su corrupción. Ha dicho que si el gobierno actúa con rectitud y transparencia no es necesario tener aparatos administrativos costosos y aunque esto fuera cierto, el problema es precisamente que esta administración es la más opaca y más corrupta que nunca", añadió.

Julen Rementería, dijo que "el decretazo presidencial" es prueba de la ambición porque ignora la ley, las regulaciones, los permisos, los testigos sociales, los expertos, y lo único importante son sus obras faraónicas.

"Ni en los gobiernos más corruptos se vio con tanto cinismo como se defiende la opacidad. Necesitamos los órganos autónomos, porque son un contrapeso al poder del Ejecutivo para evitar los excesos, la corrupción, la injusticia. Las instituciones han sido un logro de muchos años y lejos de debilitarlas urge fortalecerlas", concluyó.