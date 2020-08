AMLO pide "no hacer cosas indebidas" en la Cámara de Diputados

Ante el intento del Partido del Trabajo (PT) por obtener la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al incorporar a sus filas diputados federales para superar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe de respetar el reglamento, no hacer maniobras y "no hacer cosas que a todas luces son indebidas".

"Creo que hay que respetar la legalidad, y no hacer lo mismo que antes, nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas, se tiene que respetar la ley, el reglamento".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que si el reglamento establece que para el tercer año de una legislatura, la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro será para el partido que haya obtenido el tercer lugar en escaños así debe de ser y se debe de respetar.

"Eso pasó hace un año, y di mi opinión y lo quiero y lo respeto muchísimo al licenciado Muñoz Ledo, pero de acuerdo al reglamento, el primer año, la Presidencia del Congreso corresponde al partido que obtiene más voto o más escaños, que tiene más diputados. En el segundo año para quien obtiene el segundo lugar, y correspondía al PAN, pues se quería modificar el reglamento y como se tiene la mayoría se puede, pero no se debe, porque la política es un imperativo ético, entonces si está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así de sebe de ser y se debe de respetar".

En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que se debe de actuar con rectitud, porque no se puede hacer política sin autoridad moral "no estar maniobrando de última hora por los cargos" y buscar triunfar a toda costa sin escrúpulos morales.

- "¿Y se deben de evitar cosas indebidas como cambiarse bancada?", se le preguntó.

- "Si, pero actuar con rectitud, no estar maniobrando de última hora, por los cargos no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, esto perjudica al partido que lo hace, porque le perjudica, porque en este caso le da argumentos al conservadurismo".

"No se puede hacer política sin autoridad moral, ese es mi punto de vista. Desde luego, ellos van a decidir, lo tiene que hacer con libertad, pero el colmo sería que acomoden las cosas a la medida de alguien, de algún partido y luego me echen la culpa a mí, porque la prensa conservadora nada más ve al de Macupana de Tepetitan.