AMLO pide que se denuncie a candidatos que sean financiados por la delincuencia organizada

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar a los candidatos que usen dinero de la delincuencia organizada o dinero del presupuesto público para financiar sus actos proselitistas.

Durante un evento que sostuvo esta mañana en el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, el mandatario federal aseguró que el acuerdo por la democracia que propuso hace unos días se realizará para proteger el presupuesto público para que no sea usado en campañas y que éstas tampoco sean financiadas por el "partido de la delincuencia organizada que se heredó".

"Que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público, de la delincuencia organizada o de la delincuencia del cuello blanco, porque eso desgraciadamente existe, se heredó el partido de la delincuencia organizada, porque hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el Presidente y a los otros candidatos los amenazan me los hacen a un lado", expuso el Jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador también expresó que Gobierno federal protegerá a los aspirantes a cargos de elección popular de regiones donde el crimen organizado tiene como práctica imponer candidatos y amenazar a otros para que lideren las personas con quienes sostienen algún tipo de conexión.

"Eso no se puede seguir permitiendo, vamos a proteger en regiones de donde es una práctica a todos los candidatos para que sea el pueblo libremente el que elija", destacó.

En ese mismo evento, en el que se le entregaron al Presidente los avances en la entrega de programas sociales, el Gobernador de la entidad, el priista Alejandro Tello, anunció que se sumará al acuerdo por la democracia.

"Hoy nos encontramos inmersos en un proceso electoral, cuente con que mi gobierno será respetuoso de la ley y generará una condición imparcial y de igualdad para todos los candidatos a los distintos puestos de representación, me sumo al acuerdo nacional en favor de la democracia que usted ha planteado", recalcó el Gobernador de Zacatecas.

En ese sentido, el tabasqueño agradeció la adhesión del mandatario estatal e insistió en denunciar a aquellos que busquen interferir en las próximas elecciones de junio.

"¿Para qué es este acuerdo que debemos apoyar, de suscribir, apoyar, y hacer realidad todas las autoridades? Para que no se utilice el dinero del presupuesto en campañas políticas, el presupuesto es dinero del pueblo, es de todos, no es de un partido, el compromiso es que no se utilice el presupuesto municipal, estatal, federal para favorecer a candidatos; que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada", insistió.

Finalmente, el Presidente dijo que más de la mitad de los gobernadores ya se han sumado al pacto que convocó la semana pasada, por lo que afirmó que la democracia ganará en México.

"Todavía no tenemos una auténtica, una verdadera democracia, por eso hicimos esta convocatoria a los Gobernadores y ya más de la mitad, hasta ahora, han expresado mediante escritos o en redes sociales que se adhieren a este acuerdo", terminó.