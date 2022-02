AMLO reacciona a mensaje "racista" de Embajada de Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- Tras mencionar que México no se va a cerrar a ningún país ante el conflicto Rusia-Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a la supuesta respuesta que la Embajada ucraniana dio a un periodista mexicano, de si le pagaban "en rublos o en tamales".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, tras expresar que la gente está muy despierta y muy avispada, y que "lo de las redes sociales es algo extraordinario aun con los bots y los insultos", López Obrador mencionó la polémica respuesta de la embajada de Ucrania que derivó en las tendencias de Twitter "#ConLosTamalesNo" y "#EmbajadaTamalera".

"Les sale su racismo y también para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere, no a la hipocresía. Esto por ejemplo de Chumel (Torres) es buenísimo. O creo que fue una embajadora de no sé qué país, que dijo, le contestó a otro, tú estás subvencionado o te están dando rubros o tamales.

"O sea, imagínense, no saben lo que son los tamales. Está como para enviarle una guajolota o un chanchamito o unos tamales de Oaxaca. En fin, todo eso sale, antes no salía, eran comentarios de amigos, en familia, pero ahora se animan y se lanzan y les sale el clasismo y el racismo", expresó entre risas López Obrador.

¿Qué dijo el periodista?

El periodista Gabriel Infante escribió en Twitter: "Es pertinente señalar que el gobierno ucraniano cerró medios de comunicación opositores; tres canales de TV: 112 Ucraina, ZIK, News One y sancionó al medio digital Strana Ua".

En respuesta, la cuenta oficial de la Embajada de Ucrania en México le respondió: "No eran opositores. Hay evidencia que tenían vínculos y financiamiento ruso. Parece que tienes opiniones basadas principalmente en narrativas que promueve el gobierno de Rusia. Te invitamos a nuestra embajada para platicar sobre el tema. ¿Aceptas?".

Usuarios de redes sociales difundieron otra respuesta de la Embajada ucraniana hacia el periodista, que según fue eliminada: "Sigues sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta. Y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti, señor periodista: ¿Te pagan en rublos o en tamales?".

Tras la supuesta respuesta, en redes sociales se crearon los hashtags" #ConLosTamalesNo" y "#EmbajadaTamalera".

El periodista agradeció a quienes le expresaron su apoyo.