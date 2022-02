AMLO usa entrevista del "Jefe Diego" para negar conflicto de interés

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador usó un video de una entrevista de uno de sus principales adversarios políticos, el panista Diego Fernández de Cevallos "El Jefe Diego", para señalar que no hay conflicto de interés ni ninguna ilegalidad en la renta de una casa en Houston, Texas, por parte de Carolyn Adams, esposa de su hijo mayor José Ramón López Beltrán.

En el video, el excandidato presidencial del PAN reconoce que "hasta hoy no está demostrada ninguna ilegalidad o un delito, en la investigación dada a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y por (Carlos) Loret de Mola en Latinus sobre la vida del hijo y nueva de López Obrador en Houston".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador criticó que no han ofrecido una disculpa por el caso de la "casa gris" porque no hay ningún conflicto de interés.

"No son capaces de ofrecer una disculpa, dónde está el conflicto de intereses y queriendo equiparar esto al asunto de la Casa Blanca y otras cosas, entonces sí requiere serenarse y aunque nos tengan mucho coraje que respiren, que cuenten hasta 10, y que indaguen, que no se equivoquen, que no hagan el ridículo", declaró el presidente López Obrador.

El titular del Ejecutivo apeló a la comprensión porque tiene que defender su proyecto y "sería masoquismo quedarnos callados".

Recordó que ordenó a Pemex compartir la auditoría que hizo Baker Hughes, empresa cuyo exdirectivo rentó una casa a la esposa de su hijo José Ramón López Beltrán, a la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR).