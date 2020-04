AMLO y Beatriz Gutiérrez leen cuento por el Día del Niño (VIDEO)

Al celebrar el Día del Niño, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó leer al escritor ruso León Tolstói -uno de sus favoritos- debido a que en sus libros señala que la felicidad no es tener dinero, ni cosas materiales, sino estar bien con uno mismo, con su conciencia y con el prójimo.

En un video difundido en sus redes sociales, y acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el Ejecutivo federal destacó que León Tolstói consideraba que solo siendo buenos podemos ser felices.

"Hoy es el Día del niño y la niña y les mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades. Beatriz va a leer un cuento de León Tolstói que me gusta mucho, yo creo que también les va a gustar. León Tolstói fue un escritor ruso esplendido, tiene una novela que se llama 'Guerra y Paz', cuando sean mayores, ya adolescentes, van a leerla seguramente, y luego él también se metió en lo espiritual, escribió cosas importantes, bellísimas, un libro que se llama '¿Cuál es mi fe'?, y otro que se llama 'El reino de Dios está en vosotros', pero Tolstói tiene muchas enseñanzas para todos".

"¿Se acuerdan ustedes que sus abuelitos les recomiendan que hay que hacer el bien sin mirar a quién? Tolstoi por ejemplo decía que solo siendo buenos podemos ser felices, y a mí me gusta mucho eso, el que podamos definir qué es la felicidad, porque la felicidad no es tener dinero, tener cosas materiales, compras camisas, vestidos de marca, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo".

En el video, Beatriz Gutiérrez Müller leyó el cuento "La camisa del hombre feliz", el cual el presidente comentó: "¿A poco no es bellísimo? Felicidades a ustedes niñas y niños en su día".

¡Felicidades niñas y niños de México! pic.twitter.com/SYhIXPaftv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 30, 2020