logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Amnistía Internacional respalda informe CIDH y exige acción estatal en desapariciones

Informe revela más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos no identificados en México.

Por El Universal

Mayo 11, 2026 08:50 p.m.
A
Amnistía Internacional respalda informe CIDH y exige acción estatal en desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Amnistía Internacional México respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México y pidió al Estado mexicano adoptar una ruta pública, con presupuesto, plazos y participación de familias y colectivos, para atender la crisis de personas desaparecidas y no identificadas en el país.

Informe CIDH y exigencias de Amnistía Internacional

La organización consideró que el documento de la CIDH constituye un "llamado urgente, serio y necesario", al recoger las voces, exigencias y experiencias de familias de personas desaparecidas que solicitaron la intervención internacional ante la persistencia del problema.

Amnistía Internacional sostuvo que durante años ha documentado junto con familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que la desaparición de personas en México es una problemática generalizada, presente en distintas regiones del país y que afecta a perfiles diversos de la población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cifras oficiales y recomendaciones para enfrentar la crisis

De acuerdo con el informe citado por la organización, actualmente existen más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de más de 70 mil cuerpos no identificados bajo custodia del Estado, lo que refleja una doble crisis: de búsqueda e identificación humana.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó el fortalecimiento de las estrategias de prevención de desapariciones mediante acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y municipales, con participación de organizaciones civiles y colectivos de familiares de víctimas.

Amnistía Internacional señaló además que la aceptación plena de asistencia técnica internacional es indispensable para enfrentar la magnitud de la crisis.

Indicó que el acompañamiento, escrutinio y cooperación de organismos internacionales especializados pueden fortalecer las tareas de búsqueda, investigación, identificación y atención integral a víctimas.

"La gravedad y dimensión de este fenómeno requieren de la apertura del Estado", sostuvo la organización.

Finalmente, Amnistía Internacional afirmó que México no enfrenta la crisis negándola, sino garantizando búsqueda, identificación, investigación y medidas efectivas para evitar nuevas desapariciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Amnistía Internacional respalda informe CIDH y exige acción estatal en desapariciones
Amnistía Internacional respalda informe CIDH y exige acción estatal en desapariciones

Amnistía Internacional respalda informe CIDH y exige acción estatal en desapariciones

SLP

El Universal

Informe revela más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos no identificados en México.

México y Costa Rica refuerzan cooperación bilateral
México y Costa Rica refuerzan cooperación bilateral

México y Costa Rica refuerzan cooperación bilateral

SLP

El Universal

El canciller Roberto Velasco expresó interés en fortalecer la relación bilateral con Costa Rica para beneficio mutuo.

¿Ya no pueden prohibirte mascotas al rentar?; Lo que dice la ley
¿Ya no pueden prohibirte mascotas al rentar?; Lo que dice la ley

¿Ya no pueden prohibirte mascotas al rentar?; Lo que dice la ley

SLP

El Universal

La Procuraduría Social promueve la mediación para resolver conflictos entre arrendadores e inquilinos con mascotas en la capital.

Mundial 2026 impulsa megainversión en Nuevo León
Mundial 2026 impulsa megainversión en Nuevo León

Mundial 2026 impulsa megainversión en Nuevo León

SLP

El Universal

Se crea un consejo y fondo estatal para mantener mejoras urbanas tras el Mundial 2026 en Nuevo León.