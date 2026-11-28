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CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes fue publicado en el "Diario Oficial de la Federación" (DOF) el decreto por el que se modifica y regula la importación definitiva de vehículos usados o "autos chocolate", por lo que se amplía hasta noviembre del 2027 la vigencia.

El Gobierno Federal ha implementado acciones para ordenar el mercado de autos usados importados al país, como parte de las políticas para dar seguridad jurídica a los importadores y propietarios de estos vehículos sobre la legal estancia y tenencia de éstos para circular en territorio nacional. También hace referencia al T-MEC y el apartado sobre automotrices.

"El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2027", señala lo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estima urgente y necesario emitir el presente decreto para contar con un marco regulatorio que otorgue certeza y seguridad jurídica a los importadores de vehículos automotores usados.

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