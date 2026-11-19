Analizan una posible reforma a Modalidad 40
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CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con la Junta de Coordinación Política para analizar la viabilidad de una posible reforma al marco legal de la Modalidad 40 con el fin de evitar abusos.
Zoé Robledo dijo que "justo de lo que queremos hacer con los legisladores es definir y plantearles cuáles fueron los alcances que identificamos posibles, viables por parte del Consejo Técnico del Seguro Social que aprobó el acuerdo no para modificar la ley, ni el reglamento sino para hacer un estudio durante seis meses respecto a la modalidad 40 y los mecanismos que se están implementando".
En entrevista luego de la reunión privada expuso que con ello se busca evitar que existan abusos, que haya fraudes.
Reiteró que la Modalidad 40, para quienes están pensionados de esa manera, no tiene ningún cambio. Para los que tiene un convenio con montos y plazos establecidos tampoco.
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Se trata, indicó, evitar que estos mecanismos que se han utilizado, que no tuvieran una repercusión para las finanzas de todas y de todos.
"Hay que revisar si es en este momento es pertinente o no hacer una modificación legal y justo para eso se hicieron ese plazo de tiempo" de seis meses.
Sobre si se tiene planeado suspender la Modalidad 40, apuntó: "No. En este momento está todo como estaba antes".
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