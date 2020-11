Anaya llama lambiscón a López-Gatell (VIDEO)

En su video semanal, Ricardo Anaya llamó "lambiscón" al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y criticó el mal manejo de la pandemia del Covid-19 en la administración de Andrés Manuel López Obrador

Ricardo Anaya señaló que México, en comparación con otros países, no se tomó en serio el tema de la pandemia del coronavirus y ello provocó daños económicos.

El panista ofreció datos de otros países sobre el control de la pandemia como en Corea, donde solo se han registrado 500 muertes en comparación con los 100 mil reportados en México.

"La diferencia es que desde el principio tomaron muy enserio la pandemia. Hicieron obligatorio el uso del cubrebocas, hicieron pruebas en forma masiva, rastrearon contagios, forzaron a quienes venían de otros países hicieran cuarentena, hicieron todo lo que este gobierno no hizo", indicó Anaya.

En ese sentido, dijo reconocer que "es cierto que la pandemia no es culpa del gobierno" pero que sí pidió a los pequeños y grandes empresarios cerrar sus negocios "tu hiciste tu parte, pero el gobierno no hizo lo que le tocaba".

También, mencionó que en Perú dieron 4 mil pesos al mes a todos los empleados que tuvieron que quedarse en casa y que en Chile dieron 80 mil pesos a pequeños negocios o incluso préstamos "que no van a tener que pagar si el dinero se usó para pagar a sus empleados".

En contraste dijo, en México "para las necedades si hay dinero" como la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

"Su lambisconería llegó a este extremo": Anaya sobre López-Gatell

Por otro lado, criticó los dichos de López Obrador en los que indica que no usaba cubrebocas porque expertos como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se lo había recomendado.

Además, llamó lambiscón a López Gatell por secundar diciendo que "la fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio".

"O sea su lambisconería llegó a este extremo, ahora resulta que la fuerza moral del presidente es tal que él no contagia. O sea ¿no es esto una locura?... solo le importa quedar bien con su jefe", indicó el excandidato a la presidencia de México.

Comparó la actitud del presidente de México y de López- Gatell con la de médicos y enfermeras "el personal de salud ha hecho hasta lo imposible por salvar vidas, trabajando literalmente hasta el agotamiento, trabajando mucho más de lo que les tocaba" y en cambio el Gobierno no les ha brindado el material necesario para su trabajo.

Por último refirió que pronto habrá una vacuna contra el Covid-19 y pidió a la gente a seguir con los cuidados contra la pandemia "estoy seguro que saldremos adelante".

Taiwán tiene 25 millones de habitantes y han muerto sólo 7 personas por COVID. En Nueva Zelanda solo 25. Ambas economías están abiertas y los niños van a la escuela.

La diferencia es que, desde el principio, tomaron muy en serio la pandemia. En México el manejo ha sido criminal. pic.twitter.com/xBc0KlMNTB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 30, 2020