Anaya pide a oposición "resistir" para no avalar la reforma eléctrica

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya pidió a la oposición de la Cámara de Diputados, que "resista", "para que no se apruebe esa reforma destructiva".

A través de un nuevo video, en sus redes sociales, señaló que sí hace falta una nueva reforma, "pero para acelerar el cambio hacia las energías limpias".

"Aceleremos el cambio de PEMEX a SOLMEX", insistió, luego de que la semana pasada planteó la posibilidad de cambiar la política energética del país para pasar del petróleo a la luz del sol.

"Las energías limpias son el futuro. Cuidemos el medio ambiente. Construyamos el futuro brillante que nuestros recursos naturales pueden darnos. Es tiempo de mirar hacia delante", señaló.

Anaya Cortés consideró que, en el Parlamento abierto en la materia, se ha violado el respeto a la libertad de opinar, pues los defensores de la iniciativa presidencial han descalificado a los detractores.

"Alguien que, en lugar de dialogar, descalifica; que, en lugar de debatir, ataca, está faltando a un deber elemental: el de respetar el derecho de los demás a pensar distinto", apuntó.

"Ahora resulta que no estar de acuerdo con una propuesta del gobierno es estar mal, como si solo hubiera una opinión posible. Fíjate la contradicción: López Obrador llama ´conservadores´ a los que voltean al futuro y apoyan las energías limpias, cuando lo conservador es regresarnos al pasado de los monopolios públicos que nunca han funcionado", reclamó.

En su lugar, Anaya retó a los defensores de la reforma a responder "con razones, no con insultos".

"Respondan ¿cómo van a avanzar hacia las energías limpias produciendo electricidad con combustóleo, es decir, con el residuo más contaminante del petróleo? Y la segunda pregunta es: ¿Cómo no va a subir el recibo de luz en los hogares, si producirla como lo hace la CFE, con combustóleo, es cinco veces más caro que producirla con los rayos del sol o con el viento?", cuestionó.

Además, recordó que desde la campaña presidencial de 2018 López Obrador aseguró que si Morena gobernaba la gasolina costaría 10 pesos; "en cambio, hoy ya anda en 25".

"Se trata de mejorar, no de destruir. Claro que hay muchas cosas que están mal y han estado mal desde hace muchos años, pero no actuemos como el enfermo que se corta la mano porque le duele el dedo", concluyó Anaya.