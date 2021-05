Anaya pide votar contra AMLO y Morena

Ricardo Anaya pidió a la ciudadanía, principalmente a quienes no están conformes con "el desastre y la destrucción que están provocando López Obrador y Morena" a que salgan a votar este domingo.

En su nuevo video, que compartió en redes sociales, el excandidato presidencial recordó que las elecciones intermedias de los últimos 20 años, nunca hemos logrado que salga a votar ni siquiera la mitad de la gente que tiene su credencial de elector, "lo cual es verdaderamente preocupante y triste".

Sostuvo que "de nada sirve quejarse del desastre", si al final no salimos a expresarnos por medio del voto.

Además, advirtió que "puede ser la última oportunidad para detener la destrucción de México".

"Votar en contra de Morena, votar por las candidatas y los candidatos que le pueden ganar a Morena es un acto patriótico; y no salir a votar es apoyar al tirano que tenemos como presidente, dándole más poder a Morena", puntualizó.

Anaya Cortés, aseguró que entre los "fracasos" del gobierno de Morena, destaca la caída del empleo; el incremento de la pobreza; más inseguridad; gasolina, subió la luz, subió el gas; niños con cáncer sin medicinas; eliminación del Seguro Popular y Oportunidades, así como cancelación de energías limpias para quemar carbón y combustóleo.

"Además, ya prometieron desaparecer al INE si tienen mayoría: adiós a la democracia".

Finalmente, señaló que si gana la oposición no se van a cancelar los apoyos sociales.

"Sal a votar. Hazlo por ti y por tus hijos. Esta puede ser la última vez en que nuestra opinión cuente", concluyó.