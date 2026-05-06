Anemia en embarazo afecta a 35% de mujeres en México

}CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- En México, la

se ha convertido en un

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que avanza silenciosamente: entre 2012 y 2018, la prevalencia prácticamente se duplicó al pasar de 18% a 35%, de acuerdo con una propuesta de política pública impulsada desde laEl documento, elaborado por la investigadora, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), advierte que esta condición no sólopara las mujeres gestantes, sino que también puede afectar elde niñas y niños, además de impactar en la productividad y el desarrollo económico de las comunidades.En el marco del próximo, la plataforma "" subraya la urgencia de fortalecer políticas públicas enfocadas en lay nutricional, particularmente entre mujeres en contextos de mayor vulnerabilidad.La investigadora señaló que lasrepresentan uno de los grupos más afectados por la. El problema se intensifica en, donde hasta cuatro de cada diez mujeres embarazadas presentan esta condición.De acuerdo con la ficha de política pública, las principales causas de la anemia incluyen, dietas de baja calidad, absorción insuficiente de nutrientes,e inseguridad alimentaria. Además de la, también inciden la falta de ácido fólico, vitamina B12 y vitamina A.Ante este panorama, la propuesta plantea implementar unade salud pública que contemple la administración intermitente dey ácido fólico en mujeres de, especialmente en regiones donde la prevalencia de anemia sea igual o superior al 20%.La estrategia incluye tambiénde salud reproductiva, fortalecimiento del, priorización dey acciones de prevención desde etapas tempranas.Hernández destacó que aunque tradicionalmente los suplementos se administran de forma diaria, existen esquemas intermitentes —una, dos o tres veces por semana— que pueden mejorar ely aumentar su efectividad. Según la propuesta, el consumo adecuado de hierro y ácido fólico podría reducir los casos de anemia hasta en un 66%." es una plataforma de laque reúne propuestas elaboradas por especialistas de distintas disciplinas para incidir en el debate nacional con base en evidencia académica y enfoques de derechos humanos, impulsada en el contexto del proceso electoral de 2024.