Ante pandemia, mexicanos consideran que su salud ha empeorado

Debido a la pandemia de Covid-19, 3 de cada 10 mexicanos consideran que su salud ha empeorado y no ha mejorado la prevención, ya que solo 21% de la población ha considerado realizarse un chequeo médico para conocer el estado de su salud, de acuerdo con la encuesta Pulse Health Survey 2021, realizada por Grupo AXA en colaboración con IPSOS.

"Nuestra encuesta muestra que, estamos menos saludables y que no nos estamos ocupando de las enfermedades crónicas que existían antes de la pandemia.

También observamos un aumento en los problemas de estrés y ansiedad. Las consecuencias para nuestra salud podrían surgir por completo meses, o incluso, años después de que termine la pandemia", dijo el director general de AXA México, Daniel Bandle.

El documento, realizado a partir de 14 mil entrevistas en 14 países, muestra que el miedo al contagio del virus limitó las visitas de los pacientes a los médicos y especialistas, en enfermedades que requieren tratamientos continuos.

De acuerdo con la encuesta, 45% de los participantes dijo haber renunciado, al menos a algunos cuidados, tratamientos o visitas al médico y 14% lo hizo por completo. Asimismo, 19% de los entrevistados reconocieron que en este tiempo han preferido automedicarse o recurrir a métodos alternativos para tratarse.

El texto muestra también que 35% de las personas con enfermedades crónicas como cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas, comentaron que sus condiciones han empeorado durante la pandemia. Incluso aquellos que no presentaban este tipo de padecimientos enfrentan problemas de salud.

"29% de todos los encuestados dicen que han sufrido más dolores musculares, óseos o articulares desde el comienzo de la pandemia. Uno de cada cinco informa problemas neurológicos, como dolores de cabeza o pérdida del conocimiento", dijo.

Salud física y mental ha empeorado

La encuesta concluye que durante la pandemia, la salud física y mental ha empeorado, con problemas para dormir, aumento de cansancio y de peso, siendo las mujeres el sector más vulnerable.

"Los cierres de emergencia han incrementado el estrés y la ansiedad. Una vez más, las mujeres se encuentran entre las más vulnerables, algo que hemos visto a lo largo de esta pandemia. Inevitablemente, en los últimos meses, muchos hemos experimentado nuevos problemas de salud. Al mismo tiempo, el virus nos ha mantenido alejados de consultar a los doctores y otros profesionales de la salud. En consecuencia, diversas enfermedades han quedado sin tratar y sin diagnosticar", detalla.

En consecuencia, agrega, el resultado podría ser una "onda de choque sanitaria" tras la pandemia, especialmente en Europa, donde los sistemas de salud ya están sometidos a una gran presión.