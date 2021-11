Anulan sanción de 4.5 mdp a exmilitar por supuestas irregularidades en obras en la base aérea de Santa Lucía

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la sanción por 4.5 millones de pesos impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a David Sandoval Mota, exfuncionario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por supuestas irregularidades en obras en la base aérea de Santa Lucía.

El pasado 24 de noviembre el Pleno de la Sala Superior del TFJA declaró, por mayoría de votos, nula la responsabilidad resarcitoria con la que la ASF pretendía que Sandoval y otros exfuncionarios de Sedena pagaran por 4 millones 505 mil 555.74 pesos por anomalías en la contratación de servicios para trabajos de modernización de la Base Aérea Militar Número Uno en 2012.

Sandoval Mota era jefe de la sección administradora de contratos de la Subdirección de Adquisiciones en la Dirección de Administración de la Sedena y según la revisión realizada por la ASF, la dependencia pagó indebidamente el suministro de una estructura de acero para modernizar los hangares de Santa Lucía pues no se entregó según los tiempos pactados en el contrato.

Sin embargo, el TFJA observó que si bien la Sedena pagó la estructura de acero, este gasto no fue indebido porque el acero sí fue entregado por la empresa contratada.

"Dicha determinación resulta ilegal pues, como ya cité, sí proveyó la estructura ya que la fabricación y traslado son aspectos diversos, tanto que se pagarían de forma aparte", señaló el magistrado Guillermo Valls Esponda.

El asunto tuvo su origen cuando la ASF detectó que la Sedena otorgó un contrato para la supervisión externa de la obra a una empresa constructora sin previa licitación.

La ASF indicó que existió un conflicto de interés porque la adjudicación no se realizó de manera independiente.

Aunque la Dirección General de Administración de la Sedena ordenó que en el futuro las áreas competentes se apeguen a los lineamientos establecidos para contrataciones, la Auditoría consideró el argumento insuficiente porque no exhibió documentos que justificaran la adjudicación directa y solicitó investigar a los involucrados en la contratación.

El Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedena inició una investigación de la cual el único sancionado fue David Sandoval Mota, ahora general brigadier intendente diplomado de Estado Mayor retirado. Fue así que en octubre de 2014 ordenó suspenderlo un mes de su cargo.

De modo paralelo la ASF inició un procedimiento de responsabilidad resarcitoria contra Sandoval Mota y otros exfuncionarios encargados de esta contratación y de la empresa involucrada, misma que también fue sancionada.

La Sedena está encargada actualmente de las obras más importantes de infraestructura impulsadas por el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se erige precisamente en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.