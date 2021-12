Anuncia Va por México alianza en 4 entidades

Los dirigentes nacionales de la Coalición Va por México, Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI), y Jesús Zambrano (PRD), informaron que de cara a las elecciones de 2022, los tres partidos ya tienen convenios para competir juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas.

En conferencia de prensa adelantaron que en Oaxaca y Quintana Roo, aún están en pláticas.

"Estaremos sumando esfuerzo y nuestro potencial en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, antes del 2 de enero tendrá que estar suscrito un convenio de coalición electoral, y lo que buscamos es evitar que el mal gobierno morenista llegue, avance y destruya a estas entidades federativas", detalló Cortés Mendoza, dirigente nacional panista.

Alejandro Moreno, líder priista, sostuvo que en 2022 los ciudadanos podrán contrastar entre dos propuestas: "Que vean Morena es una tragedia, es una desgracia para este país, que no hay resultado, y que la coalición de Va por México es una coalición potente que puede tener propuestas, solución y resultados en bienestar de la sociedad".

Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, explicó que en Oaxaca y Quintana Roo hay amplias posibilidades de llegar a acuerdos.

"Será en función de cómo avancen las pláticas, pudiera darse incluso la modalidad de hacerlo entre dos de los tres partidos o con fuerzas locales, pero tenemos la confianza plena de que podemos ganar y vamos a trabajar para ganar la mayoría de estas elecciones de 2022, y para sacar del gobierno también en 2024 a los causantes de esta pesadilla nacional que le están generando al país", aseveró.

Los líderes partidistas informaron que cada instituto político está seleccionando a sus mejores candidatos, en los próximos meses habrá una definición.

"Y basado en ello generar un potente cierre de filas que nos de triunfos electorales el próximo año", indicó Cortés Mendoza.

De igual forma descartaron integrar en alguna de las gubernaturas a Movimiento Ciudadano.

"Lo hemos señalado, Movimiento Ciudadano no está del lado de México, no quiere el cambio, porque al final del camino se hubiera sumado a la coalición en 2021, hoy lo que hacen es pulverizar el voto o tratar de dividir el voto en las elecciones. Hoy le están haciendo al esquirol de Morena", agregó Alejandro Moreno.